زوجة كارلوس غصن: منعوه من الدواء ولا يأكل سوى الأرز والشعير

قالت زوجة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق، إن زوجها يتلقى “تعاملًا فظًا” خلال احتجازه بسجن في اليابان، عبر حرمانه من الحصول على الدواء، واحتجازه في زنزانة بلا تدفئة.

ووجهت السلطات اليابانية اتهامات لغصن بعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي، وخيانة الأمانة لنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى شركة نيسان في 2008.

وبعثت كارول غصن يوم الأحد رسالة من تسع صفحات إلى كاناي دوي مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في اليابان طلبت فيها منها، أن “تسلط الضوء على أسلوب المعاملة الفظ لزوجها وما ألحقه به النظام القضائي الياباني من إجحاف فيما يتعلق بحقوق الإنسان”.

وكان غصن مسؤولًا عن تحالف يضم نيسان موتور وميتسوبيشي موتورز وشركة رينو الفرنسية، حتى تم اعتقاله في نوفمبر/ تشرين الثاني وإقالته.

ورفضت الحكومة طلبات بإنهاء احتجازه الذي بدأ في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقال محامو غصن إن إحالة القضية إلى المحكمة قد تستغرق أكثر من ستة أشهر.

وقالت زوجة غصن في رسالتها إنه محتجز في زنزانة ليس بها تدفئة مساحتها 6.97 متر مربع ويتم حرمانه من الحصول على الدواء الذي يأخذه بصفة يومية.

وأضافت أنه فقد 7 كيلوغرامات من وزنه منذ اعتقاله ولا يأكل سوى الأرز والشعير.

وأشارت إلى أن “ممثلي الادعاء يقومون لساعات يوميًا باستجوابه وتخويفه وسبه، أثناء عدم وجود محاميه”.

وأضافت: “يجب عدم إجبار أحد على تحمل ما يواجهه زوجي يوميًا، لاسيما في دولة متقدمة مثل اليابان أكبر ثالث اقتصاد في العالم”.