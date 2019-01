المسبار الصيني “تشانج آه 4” يهبط على الجانب المظلم من القمر (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews . . @eremnews . . فادت وسائل إعلام رسمية أن مسبارا صينيا هبط بنجاح على الجانب البعيد من #القمر اليوم الخميس، مشيدة بالخطوة باعتبارها أول هبوط تاريخي ضمن مهمة ينظر لها على أنها تحرك مهم في برنامج #الفضاء #الصيني. وذكر التلفزيون الصيني أن المسبار القمري تشانغ إي-4 الذي انطلق في ديسمبر كانون الأول هبط بسلاسة نحو الساعة 0226 بتوقيت جرينتش وبث أول صورة قريبة على الإطلاق للجانب المظلم من القمر. وحركة القمر مرتبطة بحركة كوكب الأرض، إذ يدور القمر بنفس السرعة التي يدور بها كوكبنا مما يعني أن جانبه البعيد أو "المظلم" لا يمكن رؤيته على الإطلاق من الأرض. وسبق أن شاهدت مركبات فضائية أخرى الجانب البعيد من القمر لكن لم تهبط أي منها عليه. . . #ارم_نيوز #اخبار #جديد #الصين #الفضاء #مسبار #مسبار_صيني #علوم #تكنلوجيا #فيديو #فيديوهات #china #video #space #likeforlikes #uae