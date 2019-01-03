المسبار الصيني “تشانج آه 4” يهبط على الجانب المظلم من القمر (فيديو)

هبط مسبار صيني، الخميس، بنجاح على سطح الجانب المظلم من القمر للمرة الأولى في تاريخ الفضاء، حسبما أعلنت وسائل إعلام الحكومية الصينية.
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@eremnews . . @eremnews . . فادت وسائل إعلام رسمية أن مسبارا صينيا هبط بنجاح على الجانب البعيد من #القمر اليوم الخميس، مشيدة بالخطوة باعتبارها أول هبوط تاريخي ضمن مهمة ينظر لها على أنها تحرك مهم في برنامج #الفضاء #الصيني. وذكر التلفزيون الصيني أن المسبار القمري تشانغ إي-4 الذي انطلق في ديسمبر كانون الأول هبط بسلاسة نحو الساعة 0226 بتوقيت جرينتش وبث أول صورة قريبة على الإطلاق للجانب المظلم من القمر. وحركة القمر مرتبطة بحركة كوكب الأرض، إذ يدور القمر بنفس السرعة التي يدور بها كوكبنا مما يعني أن جانبه البعيد أو "المظلم" لا يمكن رؤيته على الإطلاق من الأرض. وسبق أن شاهدت مركبات فضائية أخرى الجانب البعيد من القمر لكن لم تهبط أي منها عليه. . . #ارم_نيوز #اخبار #جديد #الصين #الفضاء #مسبار #مسبار_صيني #علوم #تكنلوجيا #فيديو #فيديوهات #china #video #space #likeforlikes #uae
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن المسبار القمري “تشانغ أه-4″، الذي غادر الأرض في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، حط بدون مشاكل حوالي الساعة 10:26 بتوقيت بكين (02.26 ت. غ).
وقال التلفزيون الحكومي الصيني، إن المسبار أرسل صورة لسطح القمر إلى القمر الاصطناعي “شيوهتشياو”، الذي يدور حول القمر.
وخلافًا لسطحه الأقرب إلى الأرض والمطل دائمًا عليها، لم يحط أي مسبار أو مركبة استكشاف على الجزء البعيد من القمر، الجبلي والمليء بالحفر، والتقط الاتحاد السوفييتي في عام 1959 أول صور له، لكن لم تحط عليه أي مركبة من قبل.
ومن أكبر التحديات النجاح في الاتصال بالرجل الآلي على سطح القمر، إذ إن وقوع الوجه المظلم للقمر على الجانب المعاكس للأرض يمنع إمكانية اتصال مباشر لنقل الإشارات.
لذلك أطلقت الصين في أيار/مايو الماضي، قمرًا اصطناعيًّا يحمل اسم “شيوهتشياو” تموضع في مدار القمر، بشكل يسمح بنقل الأوامر والمعطيات بين الأرض ومركبة الاستكشاف.
وهذه هي المرة الثانية، التي ترسل فيها الصين مركبة لاستكشاف سطح القمر بعد المسبار “يوتو” في عام 2013، الذي استمر في العمل 31 شهرًا.