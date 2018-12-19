بالفيديو.. ضوء غامض في الفضاء يثير الحيرة

لاحظ أحد رواد الفضاء كان يقوم باستكشاف سطح القمر عبر تلسكوبه، ضوءًا غريبًا يتحرك في الفضاء.

وتبين اللقطات التي نشرتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية القمر بتفاصيل مذهلة، وفجأة يظهر جسم أبيض صغير ينفجر بعيدًا عن سطح القمر وينطلق إلى اليسار.

يتحرك الجسم الغريب بسرعة وثبات أثناء انتقاله من سطح القمر متجهًا إلى الفضاء.

واكتسبت اللقطات التي لم يتم تفسيرها حتى الآن، مئات المشاهدات منذ تحميلها بالأمس، وازداد المشاهدون حيرة من الجسم الغامض الذي يتحرك بعيدًا عن القمر.

وأشار مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقطع الفيديو بأنه أفضل اللقطات للأجسام الغريبة في كل العصور، وكتب أحد الأشخاص: “هذا هو أفضل فيديو رأيته”، وعلق آخر: “رائع ، رائع”، ولم يقتنع الجميع بالمقطع، حيث ادعى البعض أنه تم تحريره.

وفي الشهر الماضي، شوهد جسم مشابه ترك القمر، ما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه كان جسمًا غامضًا.