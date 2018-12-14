لهذا السبب.. شكر ماكرون وزوجته مستقبلي المكالمات بالإليزيه

ذكرت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت، قاما بزيارة لعمال استقبال المكالمات بقصر الإليزيه، قبل الكلمة التي ألقاها الرئيس مؤخرًا، وعبّرا لهم عن شكرهما وامتنانهما بسبب ما يتعرضون له من شتائم طيلة اليوم، خصوصًا بعد انطلاق احتجاجات السترات الصفراء.

حيث لا يتوانى الكثير من المحتجين عن تفجير غضبهم في وجه مستقبلي المكالمات بقصر الإليزيه.

وبحسب تصريح لأحد المقربين من الرئيس الفرنسي، يعتبر هذا الأخير حركة السترات الصفراء بمثابة “امتحان شخصي”، ويخيم على الإليزيه منذ انطلاق الاحتجاجات “جو ثقيل”.

وصرح مصدر آخر للصحيفة، قائلًا: إن “ساركوزي تقدم ولم تتم إعادة انتخابه، وأولاند لم يستطع الترشح مرة ثانية وماكرون قد لا يكمل ولايته”؛ لأن السترات الصفراء تطالب برحيله.

وأشارت “لوباريزيان” إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون يشعر بحال أفضل منذ إلقاء كلمته التي تابعها 2.3 مليون مشاهد يوم 11 ديسمبر الجاري، لكن المقربين منه يستبعدون انتهاء الأزمة، ويرون أن أية كلمة في غير محلها قد تكلفه كثيرًا، حسب المصدر نفسه.