سائق أجرة مغربي يثير إعجاب الممثلة الأمريكية بلانكا بلانكو.. ماذا فعل؟ (فيديو)

أعربت الممثلة الأمريكية بلانكا بلانكو عن إعجابها بسائق سيارة أجرة في مدينة مراكش المغربية.

ونشرت بلانكو عبر حسابها في “انستغرام” مقطع فيديو يجمعها بذلك السائق، مشيدة بمبادرته تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، لعرضه نقلهم مجانًا.

وعلقت الفنانة على الفيديو بالقول: “سائق التاكسي هذا ألهمني بمبادرته نقل ذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا”.

وظهر السائق مبتسمًا إلى جانب سيارته، التي كتب عليها بحروف عربية واضحة: “توصيل بالمجّان لذوي الاحتياجات الخاصة”، مع رمز صغير يدل على المعنى.

وتتواجد الممثلة في مراكش لحضور فعاليات المهرجان الدولي للسينما.