شاهد بالفيديو.. موقف محرج للرئيس البرتغالي مع نظيره الرئيس الصيني ‎

تعرض الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، لموقف محرج أمام الكاميرات أثناء لقائه الزعيم الصيني شي جين بينغ.

وأظهرت اللقطات دي سوزا وهو يُصافح الرئيس الصيني بحرارة، ثم شوهد سيل من اللعاب يتدفق من زاوية فم الزعيم البرتغالي البالغ من العمر 69 عامًا، وسرعان ما تحول الرئيس الصيني بعيدًا ونظر إلى أسفل ليمسح دي سوزا فمه أمام كاميرات التلفزيون.

وقد تم التقاط اللقطات الغريبة عندما التقى الرئيسان لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية.

واتفق الزعيمان على اغتنام الذكرى الـ40 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البرتغال والصين في العام المقبل كنقطة انطلاق تاريخية جديدة لتعزيز التعاون الودي لإحراز مزيد من التقدم وفتح صفحة جديدة في تنمية العلاقات الصينية – البرتغالية.

وقال الرئيس شي إن البلدين يتمتعان بتاريخ طويل من التبادلات الودية، مضيفًا أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 39 عامًا، ويتسم التعاون بين الصين والبرتغال بالكسب المشترك والتفاهم والاحترام والثقة المتبادلة.

وصمدت العلاقات الثنائية أمام التغيرات في المشهد الدولي وتطورت بطريقة صحية وثابتة.