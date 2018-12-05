الصين تعرب عن ثقتها بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا

عبرت الصين اليوم الأربعاء، عن ثقتها في إمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة على الرغم من تحذيرات جديدة من الرئيس دونالد ترامب بشأن عودته لفرض المزيد من الرسوم الجمركية، ما لم يتمكن الجانبان من حل خلافاتهما.

تأتي التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية، بعد فترة من الهدوء النسبي في بكين، بعدما توصل ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بينهما في اجتماع على العشاء في الأرجنتين يوم السبت الماضي.

وفي بيان موجزعلى موقعها الإلكتروني، قالت الوزارة إن “الصين ستسعى للتحرك بشكل سريع لتطبيق مسائل معينة متفق عليها بالفعل في الوقت الذي يقوم فيه الجانبان بدفع عمل المفاوضات في غضون 90 يومًا بموجب جدول زمني وخريطة طريق واضحة”.

وأضافت “نحن واثقون من التطبيق”، ووصفت أحدث محادثات ثنائية بأنها “ناجحة للغاية”.

ولمح ترامب على “تويتر” إلى إمكانية تمديد الهدنة، لكنه حذر من أن الرسوم الجمركية ستعود إلى الطاولة إذا لم تكن المحادثات مثمرة.

وكتب ترامب “بدأت المفاوضات مع الصين بالفعل. وما لم تُمدد فسوف تنتهي بعد 90 يومًا من موعد عشائنا الرائع والحميمي جدًا مع الرئيس شي في الأرجنتين”.

وقال إنه سيفرض “رسومًا كبيرة” على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة إذا لم تفلح إدارته في التوصل إلى اتفاق تجاري فعال مع بكين.

وكتب ترامب في منشور بعد دقائق من بيان وزارة التجارة، “إما أن نبرم اتفاقًا حقيقيًا مع الصين أو لن نبرم اتفاقًا على الإطلاق – وعندها سنفرض رسومًا جمركية كبيرة على منتجات صينية تُشحن إلى الولايات المتحدة. في نهاية المطاف أعتقد أننا سنبرم اتفاقًا إما الآن أومستقبلاً”.

وخيم تهديد المزيد من التصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم بشدة على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي طوال معظم العام. ورحب المستثمرون بشكل مبدئي بالهدنة بين الجانبين.

غير أن المعنويات تدهورت سريعًا بفعل الشك في أن الجانبين سيتمكنان من التوصل لاتفاق حقيقي بشأن مجموعة من القضايا التي تثير انقسامًا شديدًا بينهما خلال فترة المفاوضات القصيرة المتفق عليها.

وسيثير الفشل في إبرام اتفاق احتمال حدوث تصعيد كبير في النزاع التجاري، حيث سيكون من المتوقع فرض رسوم جمركية أمريكية جديدة ورد الصين على ذلك ربما بحلول آذار/ مارس.

ويقول البيت الأبيض، إن الصين ملتزمة بالبدء في شراء المزيد من المنتجات الأمريكية ورفع العراقيل الجمركية وغير الجمركية على الفور والبدء في محادثات بشأن تغييرات هيكلية فيما يتصل بعمليات النقل القسري للتكنولوجيا وحماية حقوق الملكية الفكرية.

وعادة ما يوجه مسؤولون أمريكيون وغيرهم من اقتصادات كبيرة انتقادات للصين بسبب نهجها البطيء في المفاوضات وعدم الوفاء بالتزاماتها كاملة.

وقال مسؤول صيني لـ “رويترز”، إن المسؤولين “ينتظرون عودة الزعماء” قبل نشر التفاصيل.

ومن المقرر أن يعود الرئيس الصيني شي ومعظم كبار المسؤولين في البلاد إلى الصين غدًا الخميس، بعد أن قاموا بزيارة بنما والبرتغال منذ مغادرتهم للأرجنتين.

وقالت صحيفة “جلوبال تايمز”، وهي صحيفة نصفية تديرها صحيفة الشعب الرئيسية للحزب الشيوعي اليوم الأربعاء، إن “العدد الضخم من البيانات الصادرة عن إدارة ترامب بشأن الاتفاق، بما في ذلك الاتفاق على أن الصين ستشتري سلعًا أمريكية إضافية بقيمة 1.2 تريليون دولار، يهدف لإبراز أو حتى تضخيم جوانب الاتفاق التي تحقق نفعًا للولايات المتحدة”.

وأضافت “إذا تم إبرام اتفاق سيكون وضعًا مفيدًا للجانبين. وإذا لم يتم ذلك فسوف تستمر النزاعات والمحادثات لفترة أطول. يتعين أن يحافظ المجتمع الصيني على رباطة الجأش”.