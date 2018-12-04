الأردن.. “عصابات” تستخدم مواقع التواصل لتهريب عاملات المنازل

كشف مسؤول أردني، عن وجود ما أسماها “عصابات” تستخدم موقع “فيسبوك” لتهريب عاملات المنازل.

وقال نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، خالد الحسينات، إن “هناك عصابات من المكاتب غير المرخصة تنشئ صفحات لها على فيسبوك بأسماء عاملات منازل من جنسيات آسيوية وأخرى من دول أفريقية”.

وأضاف الحسينات في بيان نقلته صحيفة “الغد” المحلية، أنه “بعد إنشاء تلك الصفحات تعمل العصابات على توجيه محركات فيسبوك نحو البحث عن فتيات من تلك الجنسيات؛ لاستدراجهن عبر تلك الصفحات وحثهن على الفرار، وتوفير وسيلة نقل لهن”.

وتابع البيان، أنه “بعد استدراج العاملات وفرارهن تمارس عليهن انتهاكات بالغة، ويجبرن على العمل بظروف سيئة لا تتماشى مع بيئة عمل آمنة”.

وأشار البيان إلى أن “فرار عاملات المنازل يعرض المواطنين ومكاتب الاستقدام المرخصة لخسائر مالية فادحة”، مطالبًا وزارة العمل بـ”ملاحقة المكاتب غير المرخصة قانونيًا؛ لمساعدتهم عاملات المنازل على الفرار من منازل مخدوميهن”.