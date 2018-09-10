الأردن.. عامل نظافة يوضح ملابسات صورة أثارت غضبًا واسعًا

كشف عامل الوطن الأردني في أمانة عمان الكبرى، رائد علوش، ملابسات الصورة التي أظهرت شخصًا يمتطي ظهره، يوم أمس الأحد، لإزالة يافطة في إحدى شوارع العاصمة عمّان، وأثارت ردود فعل ساخطة بين الأردنيين بعد انتشار الصورة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال علوش، إن “الشخص الذي وقف على ظهره هو زميله في المهنة نفسها، وليس مسؤولًا عنه، لكنه لم يكن يرتدي زي عمال الوطن؛ لأن دوامه انتهى”.

وأضاف: “أنا طلبت من زميلي الصعود على ظهري لكسب الوقت، ولعدم وجود شيء يصعد عليه لإزالة اليافطة”.

وأعرب علوش عن “تقديره لردود الفعل الغاضبة التي تعاطفت معه، لكنه رفض تحميل زميله أو أمانة عمان مسؤولية ذلك”، وفقًا لصحيفة “الغد” المحلية.

وكانت أمانة عمان الكبرى أصدرت بيانًا، مساء أمس، عبرت فيه عن أسفها إزاء ما وصفته بـ”التمادي في تعليقات البعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الصورة المؤسفة”، فيما شكلت لجنة تحقيق للوقوف على هذه الحادثة.