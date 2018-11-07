وزير يثير غضب السوريين بعد فصله موظفًا والتشهير به أمام الكاميرات (فيديو)

أثار وزير الداخلية السوري محمد الشعار غضبًا شعبيًا عبر مواقع التواصل بعد فصل موظف كبير في السن أثناء جولة مفاجئة في إحدى المديريات في حلب شمال البلاد.

واستنكر المغردون والمعلقون ما اعتبروه تشهيرًا إعلاميًا بحق موظف لايزيد مرتبه الشهري عن 38 ألف ليرة سورية (80 دولارًا أمريكيًا) وتم اتهامه بتقاضي مبلغ 50 ليرة سورية عن كل تقرير طبي يحرره للمراجعين بصفته مندوبًا من وزارة الصحة لصالح وزارة الداخلية، وهو ما نفته نقابة أطباء حلب.

وقال نقيب أطباء حلب زاهر بطل، إنه يوجد قرار من النقيب المركزي لأطباء سوريا بالسماح لمندوبي النقابة بتقاضي نسبة لا تزيد على 15% من التسعيرة الرسمية، وبالتالي فإن ما تقاضاه الموظف معتمد من النقابة وهو ضمن الحد المسموح به من قبل نقابة الأطباء المركزية، مضيفًا أنه تحرك رسميًا لدفع الظلم الذي وقع على الموظف وأحاط فرع الحزب بالقوانين الناظمة وأوضح الموقف.

وطالب النشطاء الغاضبون الوزير والدولة بملاحقة الفاسدين الحقيقيين الذين ينهبون المال العام بمليارات الليرات، قبل أن يستعرضوا أمام الكاميرات أمام رجل ضعيف وفقير وأحد أولاده مازال يحتفظ به النظام منذ 8 سنوات كجندي احتياط في صفوف الجيش.