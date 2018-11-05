تحت الماء.. شاهد غرفة فندق تكلف 50 ألف دولار في الليلة (فيديو)

افتتح فندق فاخر في جزر المالديف ما وُصف بأنه أول “سكن فندقي فاخر تحت الماء” في العالم.

شيد “منتجع جزيرة كونراد مالديفز رانجالي” فيلا من طابقين تحت المحيط الهندي، أُطلق عليها اسم “موراكا”.

وفقًا لوكالة “يونايتد برس انترناشونال” الأمريكية، تشمل الفيلا الفاخرة صالة ألعاب رياضية خاصة، وبارًا ومسبحًا وغرفةً للخدم، بالإضافة إلى حوض استحمام يواجه المحيط، وغرفة نوم تحت الماء مع إطلالة بانورامية على العالم، من عمق 5 أمتار تحت سطح المحيط الهندي.

ويشتمل الطابق العلوي للفيلا، الذي يقع فوق الماء، على منطقة للاسترخاء والتمتع بحمامات الشمس، ولكن كل هذا لا يأتي بسعر زهيد، إذ تبلغ تكلفة الفيلا الفاخرة 50 ألف دولار في الليلة.

ولا يتيح المنتجع حجز الفيلا سوى من خلال شراء باقة لا تقل عن 4 ليالٍ، وهي تشمل طاهيًا شخصيًا واستخدام قارب خاص، بأسعار تبدأ من 200 ألف دولار.

وتعتبر هذه الفيلا إضافة مميزة تكمل المسار الذي بدأه المنتجع قبل فترة، من خلال انشاء “إيتها”، وهو مطعم خمس نجوم تحت الماء.