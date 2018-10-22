مي حلمي تنقل للمستشفى بعد إلغاء حفل زفافها من محمد رشاد

تعرضت الإعلامية المصرية مي حلمي لوعكة صحية شديدة، وذلك عقب إلغاء حفل زفافها على مواطنها الفنان محمد رشاد.

ونشرت إحدى صديقات مي صورة للأخيرة على موقع “إنستغرام”، خلال تواجدها في المستشفى، حيث تظهر الصورة تعرضها لأزمة صحية شديدة؛ نتيجة الأحداث التي جرت قبل زفافها بساعات قليلة.

وكتبت صديقتها المقربة تعليقًا على الصورة تقول: “هناك اشتباه بجلطة في القلب، كفاية كلام عنها وإنتو مش عارفين حاجة ربنا يشفيها”.

وتسبب شجار وقع بين المطرب المصري محمد رشاد نجم “أراب آيدول” والإعلامية مي حلمي، قبل انطلاق حفل زفافهما بساعات، بتأجيل الحفل لأجل غير مسمى.