تأجيل حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي لهذا السبب (صور)

تسبب شجار وقع بين المطرب المصري محمد رشاد نجم “أرَب آيدول” والإعلامية مي حلمي، قبل انطلاق حفل زفافهما بساعات، بأحد الفنادق في القاهرة، في تأجيل الحفل لأجل غير مسمى.

وقالت مصادر لـ”إرم نيوز”، إن رشاد وصل إلى عروسه متأخرًا عن موعده، إذ كان من المقرر أن يصطحبها للخضوع لجلسة التصوير قبل الزفاف.

وتسبب تأخير رشاد في انفعال العروس، ما دفعها إلى خلع فستان الزفاف، وعندما رآها المطرب الشاب تشاجرا سويًا، وغادر غرفتها.

وغادرت مي غرفتها بملابسها العادية وذهبت لقاعة حفل الزفاف، لتجد شجارًا قد وقع بين أهلها وأهل العريس، ما أدى إلى تأجيل الحفل.

وكان من المقرر أن يحيي الحفل عدد من نجوم الغناء أصدقاء رشاد ومي، كما رحبت الفنانة الإماراتية أحلام في وقت سابق بحضورها الحفل، بناء على طلب من العروس التي أصرت على دعوتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

جاء ذلك في الوقت الذي أرجع فيه محمد مجدي، وكيل أعمال محمد رشاد سبب تأجيل الحفل، إلى حالة وفاة تخص العريس، وهو ما يتنافى مع الأحداث التي وقعت في القاعة بحضور عدد من المراسلين والمصورين.