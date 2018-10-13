وفاة 69 إيرانياً بسبب الكحول المغشوشة خلال شهر واحد

أعلن رئيس الطوارئ بوزارة الصحة الإيرانية بير حسين كوليوند، السبت، عن إحصائيات عدد الضحايا جراء تعاطي المشروبات الكحولية المغشوشة خلال شهر واحد، مشيراً إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 69 شخصاً.

وقال كوليوند لصحيفة “اعتماد” الإصلاحية، “تسمم ٧٦٨ شخصا في البلاد خلال الشهر الأخير توفي ٦٩ منهم إثر تناول مشروبات كحولية فاسدة ومغشوشة”، مشيراً إلى أن هذه إحصائيات 9 سبتمبر الماضي وحتى التاسع من اكتوبر الجاري.

وأضاف أن “الإصابات التي كانت بسبب المشروبات الكحولية المغشوشة تركزت في محافظات طهران والبرز وفارس ومركزي وكهكيلويه وبوير احمد، وهرمزغان وخراسان الشمالية وقزوين”.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن “هناك 16 شخصا أصيبوا بالعمى و170 تعرضوا لفشل كلوي بسبب استخدام الخمور والمشروبات الكحولية المغشوشة”.

وعن عدد الرجال والنساء الذين أصيبوا بالتسمم جراء المشروبات المغشوشة، قال إن “المصابين من الرجال بلغ 699 شخصاً و69 امرأة” من إجمالي عدد الأشخاص المسمومين، وعدد المتوفين من الرجال بلغ 62 شخصاً و 7 نسوة”.

وعلى الرغم من أن المشروبات الكحولية محظورة في إيران منذ عام 1979، إلا أن هناك سوقًا كبيرة لهذه المشروبات التي يتم صناعتها وإنتاجها في المنازل.