شاهد.. استخراج يرقة حية بطول 10 سم من أذن مريض (فيديو وصور)

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو، انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر لحظة خروج يرقة حية من أذن رجل مريض.

ومن غير المعروف أين تم تصوير الفيديو، الذي تمت مشاركته عبر الإنترنت، ويظهر الرجل وهو مستلقٍ على سرير مستشفى، في ما يبدو أنه عيادة طبية أثناء قيام الأطباء بإخراج الحشرة من أذنه.

وفي حين أنه من النادر أن تدخل الحشرات الصغيرة أحيانًا آذانًا بشرية، وفي معظم الحالات يحدث هذا عند النوم في الهواء الطلق.

وفي هذه الحالة، ينصح بزيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا حدث ذلك، حتى يمكن إزالة الحشرة بأمان.

ويمكن للحشرة أن تسبب الألم والالتهاب إذا لدغت، ويمكن للسعات الحشرات في الأذن أن تسبب تلفًا في قناة الأذن ويمكن أن تمزق طبلة الأذن.