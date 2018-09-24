“لعنة فودو”.. رجل يتقيأ الحشرات في طقس سحري غريب (فيديو)

كشف مقطع فيديو مقزز لحظة سحب كتلة من الصراصير والديدان من فم رجل ملعون، كجزء من طقس تطهير غريب.

توجه المصور هافانا بابلو موريرا (28 عامًا)، إلى العلاج للتخلص من “لعنة فودو” التي جردته من قدرته على الهضم بشكل صحيح، مما جعله يسقط في حالة مرضية شديدة خربت حياته.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، استخدمت هذه المعالجة معرفتها المزعومة بعلاجات السحر الأسود والفودو لتخليص “هافانا” من لعنته.

وأظهر الفيديو المقلق، المعالجة وهي تمد يدها في فمه لتدفعه للتقيؤ بينما تسحب هي الحشرات وشعر الحصان من فمه إلى وعاء مليء بالماء.

وقال هافانا: “كنت عنيفًا في منزلي وأعاني من مشاكل عديدة، وكان كل شيئًا موترًا، كما كنت مريضًا جدًا ولا أستطيع هضم أي شيء واعاني من الضعف وانتفاخ المعدة، ولم أكن أدرك ذلك، لكنني عرفت فيما بعد أنني كنت تحت تأثير لعنة فودو”.

ومن ثم اصطحبه أحد أصدقائه إلى مُعالجة بالقرب من نهر “كان مار” في بريطانيا، قال إنها شفت شخص من لعنة مماثلة، ورغم الشكوك التي راودته، قرر هافانا اليائس تجربة الأمر.

وعن المشهد المقلق قال هافانا إنه كان متوترًا للغاية لدرجة أنه لم يلحظ ما استخرجته المعالجة من فمه، حتى نظر في الوعاء ورأى ما خرج من بطنه.

وبالطبع أثار الفيديو الجدل والتفاعلات المتباينة بين رواد الإنترنت، واتهمه بعض المعلقين بالتمثيل للحصول على الشهرة على الإنترنت، ولكنه رد على منتقديه، وقال إنه لا يسعى للشهرة، بل لزيادة الوعي حول وجود قوى خارقة مظلمة.

وقال: “بعد الطقس، تغيرت حياتي تمامًا، واستعدت قدرتي على الأكل جيدًا، ولم أعد مريضًا، وحُلت مشاكلي المنزلية”.

وأضاف: “أنا أحترم آراء المنتقدين، ولكنهم بحاجة إلى معرفة أن الشر موجود، والسحر منتشر ويسبب العديد من الشرور، ومن يتهمني بالاستفادة من موقفي، أود أن أعلمه أنه ما من عدد من الإعجابات على فيس بوك يمكن أن يعوضني عما مررت به”.