تعرف على أفضل صورة ملكية لعام 2018

اختيرت صورة لدوقة ساسيكس، ميغان ماركل، وهي تمشي في الممر في كنيسة القديس جورج يوم زفافها على الأمير هاري، كأفضل لقطة ملكية في 2018.

وجذبت مسابقة التصوير الفوتوغرافي التابعة لمؤسسة NMA، مشاركات من مجموعة من المناسبات الملكية على مدار الـ12 شهرًا الماضية، بما في ذلك إعلان خطوبة هاري وميغان، وحفل Star Wars.

وتفوقت هذه الصورة الرائعة، على صورة لدوقة كامبريدج، كيت ميدلتون وهي تحدق في مولودها “لويس”، خارج جناح ليندو، وصورة للأمير فيليب يرفع قبعته بعد مشاركته الرسمية الأخيرة.

وصوت الجمهور على اختيار صورهم المفضلة؛ لإنشاء قائمة مختصرة وضعت أمام لجنة من الحكام، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.