بالفيديو.. “ضربة بلياردو” تدخل مراهقًا موسوعة غينيس

دخل شاب أمريكي من ولاية بنسلفانيا، موسوعة غينيس للأرقام القياسية بفضل مهاراته في البلياردو.

وحطم ثيو ميليس (14 عامًا) الرقم القياسي الخاص بأعلى قفزة لكرة بلياردو قبل دخولها في الجيب من أول محاولة.

وبحسب وكالة “يونايتد برس انترناشونال” الأمريكية، وصل ارتفاع القفزة إلى 41 سم، ليتفوق على الرقم القياسي السابق الذي سجله اللاعب الشهير فلوريان كولر بأكثر من 5 سم.

ويُظهر مقطع الفيديو الخاص بمحاولة “ثيو” الرسمية الأولى في قاعة “بريكرز بول” في مدينة “دورمانت”، الشاب وهو ينجز مهمته في أول محاولة له.

وقال الشاب عن محاولة تسجيل الرقم القياسي العالمي: “كان هذا أحد احلامي، وأردت تجربة الأمر”.

وبدأ الشاب يتدرب على حيل البلياردو قبل 10 أشهر بعد الحصول على طاولة بلياردو كهدية عيد ميلاد من والديه.

وقالت والدته إيمي ميليس: “بمجرد حصوله على الطاولة، ظل ثيو يتدرب كل مساء، وكنا نسمع صوت الكرات ونهتف له ونشجعه”.