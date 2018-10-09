“غينيس” تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. تعرف عليه (فيديو)

في حدث مميز بالصين، شارك ما يصل مجموعه إلى 639 عازف بيانو من 8 دول في تحطيم رقم قياسي بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال العزف المتزامن.

وكشف منظمو الحدث في محافظة “خوبي” الصينية، أن 40 شخصًا شاركوا في العزف على خشبة مسرح بالتزامن مع 599 عازفًا آخرين في ميدان قريب، ما يعني أن 639 شخصًا تشاركوا في العزف على البيانو في نفس الوقت.

وضم الحدث الهائل مجموعة من الموسيقيين العالميين، من بينهم الروسي غريغوري غروزمان والألماني ألكسندر شيمبف، بالإضافة إلى معلمي وطلاب الموسيقى من الصين، وفقًا لوكالة “يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكية.

وشهد الحدث عزف مقطوعة “Marche Militaire in D Major” التي ترجع إلى مؤلف الموسيقى النمساوي “فرانز شوبرت” من خلال العزف المتزامن بمشاركة 639 بيانو.

جدير بالذكر، أن ذلك الحدث تفوق على الرقم القياسي السابق، حيث حطم 555 بيانو رقمًا قياسيًا في 2007 بالعزف المتزامن، وذلك في مدينة “إنتشون” في كوريا الجنوبية.