الأرصاد العُمانية تطلق الإشعار رقم “1” بشأن الإعصار لبان

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني والأصاد الجوية في عُمان اليوم، الإشعار رقم “1” بشأن العاصفة المدارية لبان وتوقعت تطورها إلى إعصار.

وقالت الهيئة، إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة، توضح تمركز العاصفة المدارية لبان وسط بحر العرب، على دائرة عرض 12.4 شمالاً وخط طول 60 شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 50 إلى 55 عقدة “93 إلى 102 كم” ويبعد عن سواحل السلطنة “مدينة صلالة” حوالي 830 كم.

وتواصل العاصفة المدارية لبان تحركها بالاتجاه الغربي إلى الشمالي الغربي نحو سواحل محافظة ظفار والجمهورية اليمنية مع احتمال تعمقها إلى اعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة، وتشير التنبؤات إلى احتمال تأثر محافظتي ظفار والوسطى بالتاثيرات الغير مباشرة اعتباراً من يوم غدٍ الاربعاء 10 أكتوبر 2018م، بأمطار متفرقة وارتفاع أمواج البحر يقدر بـ 4إلى 6 أمتار، بينما من المُتوقع أن تتأثر محافظتي ظفار والوسطى بأمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة ابتداء من مساء يوم الجمعه 12 أكتوبر 2018م، مع ارتفاع في أمواج البحر لما بين 6 إلى 8 أمتار.

وتُهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الاودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تُهيب الهيئة بعدم ارتياد البحر خلال الفترة ومتابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها.