قرود تقتحم كلية بلقرن الخاصة بالبنات في السعودية (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فیديو يظهر ھجومًا جماعیًا لقرود على مبنى تعلیمي، قالوا إنه لكلیة البنات ببلقرن التابعة لجامعة بیشة في السعودية، الأمر الذي أثار فزع الطالبات.

وظهرت القرود في المقطع وھي تتسلق سور المبنى، وتتجول في فنائه، وتلھو فوق الكراسي التي تكسر بعضھا وسط صراخ طالبات الكلية.

وأنشأ مغردون في مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا أطلقوا عليه “قرود كلیة بلقرن”، تداولوا فیه المقاطع، وطالبوا الكلیة بإيجاد حل جذري لھذه المشكلة، إما بنقل الكلیة إلى موقع آخر لحمايتھا من ھجمات القرود المتكررة، أو بوضع طرق أخرى لمنع القرود من التسلل إلى داخل الكلیة أو حتى الاقتراب منھا.

من جانبها، أصدرت جامعة بيشة بيانًا توضيحيًا حول مقاطع الفيديو المتداولة قالت فيه: إن اقتحام القرود لمبنى الكلية جاء بسبب خطأ في فتح أحد أبواب السياج الحديدي الذي سبق تنفيذه بارتفاع مترين والمحيط بالكلية، ما تسبب في دخول القرود.

وأكدت الجامعة في بيانها أنه على الرغم من أن المشكلة انتهت منذ زمن، إلا أن جامعة بيشة تعتزم فتح تحقيق لمعرفة المتسبب في هذه الواقعة.