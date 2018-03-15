سعوديات يتعرضن لهجوم من القرود في أحد المجمعات التعليمية (صورة)

هاجمت مجموعة كبيرة من القرود 200 طالبة بمجمع السودة التعليمي للبنات في منطقة عسير، جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بحسب أولياء أمور انتقدوا صمت الجهات المعنية إزاء تلك الظاهرة.

واشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات صمت الجهات المعنية بالتعامل مع الشكوى المقدمة من قبل مديرة المدرسة بشأن مهاجمة القرود للمجمع التعليمي وبشكل كبير وبأعداد هائلة.

ونقلت صحيفة “المواطن” السعودية عن أحد أولياء الطالبات قوله إنه تواصل مع نائب مدير التعليم ولم يتم الرد وكأن الأمر لا يعنيه.

وأضاف: “ابنتي فلذة كبدي ومعها 200 طالبة يدرسن بهذا المجمع وعدد من منسوبات التعليم، فهل تنتظر إدارة التعليم حتى يتم افتراس إحدى الطالبات أو منسوبات التعليم ثم يبدأ التحرك؟”.

وطلب من الجهات المعنية سرعة التحرك قبل حدوث ما لا تحمد عقباه.