أرشيف إساءات ترامب يلاحق ميلانيا في جولتها الأفريقية (صور)

تحاول سيّدة البيت الأبيض ميلانيا ترامب السير على خُطى سابقاتها من زوجات الرؤساء الأمريكيين في القيام بجولات دولية، إذ بدأت زيارة لأفريقيا هذه الأيام، لكنها لسوء الحظ تحمل معها “حقيبة زوجها المملوءة بإشارات جارحة قبيحة أو بسياسات غامضة”، وفق واشنطن بوست.

وسجَّلت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها الفروقات النوعية بين الجولة الأفريقية التي بدأتها ميلانيا ترامب في غانا وتشمل -أيضًا- مالاوي وكينيا ومصر، وبين مبادرات “ناعمة” سابقة كان أرسل فيها رؤساء جمهورية زوجاتهم بجولات دولية للترويج لسياسات إدارتهم.

إشارات ترامب عن السود والمهاجرين

وقالت الصحيفة إن “سجل ترامب في الإشارات الجارحة للسود والمهاجرين يشكل عبئًا معنويًّا على زوجته في رحلتها الأفريقية التي لا تحظى -حتى الآن- بتغطيات صحفية لافتة”.

وأضافت، أن أكثر ما يخشاه مستشارو ترامب هو أن “تنفلت” السيدة الأولى في نوعيات الملابس التي ترتديها في هذه الجولة. وتستذكر عندما ارتدت ميلانيا جاكيتًا خفيفًا مكتوبًا على ظهره “أنا فعلاً لا أكترث. وماذا عنك؟”، وكيف أنها أثارت جدلًا انعكس سلبًا على زوجها المثقل بالانتقادات.