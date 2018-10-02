ميلانا ترامب تبدأ جولة أفريقية هي الأولى من نوعها

في أول زيارة دولية تجريها بدون رفقة زوجها دونالد ترامب، غادرت سيدة أمريكا الأولى، ميلانيا ترامب، بلادها، الاثنين، إلى جولة أفريقية تشمل غانا، وملاوي، وكينيا، ومصر.

وذكرت ستيفاني جريشام، مديرة الإعلام في مكتب السيدة الأولى، في بيان لها، أن جولة ميلانيا في أفريقيا ستكون “زيارة دبلوماسية وإنسانية”، موضحة أنها ستستغرق أسبوعًا.

وترتكز الزيارة على حملة “بي بست” التي تعني بالعربية “كن أفضل” من “أجل الأطفال ورفاهيتهم”.

وقالت جريشام إن “ترامب تريد التعرف على مشكلات الدول التي ستزورها، وترى كيف يمكن للولايات المتحدة أن تحلها”.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إن زوجته “ستقوم بجولة كبيرة إلى أفريقيا”.

وتابع ترامب الذي لم يزر أفريقيا منذ توليه منصبه “كلانا يحب أفريقيا، أفريقيا جميلة جدًا، أجمل جزء من العالم من نواح عدة”.

وكان ترامب قد استخدم كلمات مسيئة للدول الأفريقية في كلمة ألقاها في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حينما كان يتحدث عن المهاجرين الذين قدموا لأمريكا.