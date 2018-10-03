بالفيديو.. ما حقيقة الساحر الخارق في الكويت؟

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطعاً مصوراً لشاب في أحد المحلات وُصف بـ”الساحر” بعد ظهوره في مشهد غريب وهو يجذب نحوه كوب القهوة بطريقة غامضة.

وأظهر المقطع والذي رصد عبر كاميرات المراقبة الشاب أثناء انتظاره لكوب القهوة إلا أنه لم يستلمه مباشرةً من عامل المقهى إنما تم جذبه من مسافة فاصلة بينهما بصورة غريبة.

وبالرغم من عدم إمكانية التأكد من حقيقة المقطع، فقد أثار جدلاً بين النشطاء الذين بادروا بتداوله بعد إطلاقهم وسم #ساحر_بالكويت، وسط تعليقات متباينة بين مستغربين مما حدث وبين مستهزئين به.

ووصف البعض التصرف بالغريب والأشبه بالسحر، مبدين اقتناعهم بأن “ما حدث قد يكون صادرا من قبل ساحر وأن هذا الأمر ليس بغريب لوجود أشخاص يتعاملون مع الجن”.

في حين اتجهت معظم الآراء إلى السخرية من المقطع ووصفه بالسحر، معللين ما حدث بأنه “قد يكون من قبل الطاقة الكامنة، في حين اعتبر آخرون أن الغرض من المقطع هو الترويج للقهوة وسط تعليقات ساخرة”.

أحداث غريبة تظهر في كاميرات المراقبة بعد مراجعتها اثر حادثة سرقة محل سجائر الكترونية، وكأن الأمر أشبه بالسحر !#ساحر_بالكويت pic.twitter.com/cWqiOi3EYI — المجلس (@Almajlliss) October 2, 2018

ياجمااااعه وين وصلتو هذا دعايه حق الكافيه بطريقه غير مباشره — عبدالله (@Q8algwa) October 2, 2018