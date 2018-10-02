بعد إساءته للأذان.. الكويت تفرج عن الناشط أنور دشتي

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الناشط الليبرالي أنور دشتي ووقف نفاذ حكم الحبس بحقه حتى تاريخ الفصل بالحكم، بعد قضائه 3 أشهر في السجن على خلفية تغريدة وصفت بـ “المسيئة للإسلام”.

وتداول عدد من النشطاء، ومن بينهم أقارب الناشط دشتي، خبر الإفراج متقدمين بالشكر لكل من محامي الدفاع عنه، حيث ذكرت غدير دشتي عبر حسابها في “تويتر”: “الحمدلله للتنويه: تم وقف نفاذ الحكم بالحبس إلى تاريخ الفصل بالحكم .. وليس كما تم التداول بالبراءة.. الرجاء عدم نشر الإشاعات”.

وكان دشتي قد سلّم نفسه في مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي للجهات المختصة؛ لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ على خلفية تغريدة “ربط فيها بين الأذان وتنظيم داعش”، الأمر الذي أثار غضب العديد من النواب والحقوقيين الذين طالبوا بمحاسبته.

وتضمنت التغريدة، التي تسببت بسجن دشتي، “كلما أسمع صوت الأذان أتذكر داعش وهم ينحرون !!”، الأمر الذي دفع النشطاء للمطالبة بمحاسبة الناشط وإلغاء ترخيص الجمعية الليبرالية التي ينتمي إليها دشتي.