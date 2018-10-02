شاهد.. مقاتلة أوكرانية تمر فوق رأس مصورها (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مرور مقاتلة عسكرية على بُعد أمتار من رأس مصور على المدرج.

ظهرت الطائرة الأوكرانية التي يعتقد أنها من طراز “Su-24M Fencer Bomber” دون إنذار لتمر بسرعة هائلة فوق رأس المصور.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن رؤية رجل آخر ينبطح ويغطي أذنيه بيديه لحمايتهما من الضجيج الهائل.

يُعتقد أن الفيديو المثير قد سُجل في قاعدة “ستارو” الجوية في أوكرانيا، حيث يتمركز هذا النوع من المقاتلات في لواء الطيران التكتيكي السابع.

وفي الفيديو يمكن رؤية الرجلين وهما يرتديان الزي العسكري، بينما يستلقي المصور على المدرج استعدادًا لمرور الطائرة، قبل أن تظهر الطائرة وهي تقترب بسرعة هائلة في الأفق، لتبدو وكأنها ستطيح بالمصور، قبل أن تمر على بعد أمتار معدودة فوق رأسه.