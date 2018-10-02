تعرّف على القبيلة الأكثر عرضة للانقراض في العالم (صور)

نشرت مجلة “ناشيونال جيوغرافيك” صورًا مثيرة لقبيلة برازيلية بدائية، وصفتها بأنها أكثر القبائل عرضة لخطر الانقراض؛ بسبب مهربي المخدرات وتجار الأخشاب.

وتعيش القبيلة في غابات البرازيل، وتعتمد على السهم والقوس في الصيد لتأمين طعامها.

وأشارت المجلة إلى أن أفراد قبيلة “اوا” لا يتعدى عددهم 80 ويعيشون حياة بدائية في محمية في غابة “مارانهوا” البرازيلية، منعزلين عن بقية العالم ولا يزالون يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم منذ عدة قرون.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة “صن” البريطانية، اليوم الثلاثاء، صورة لصياد من القبيلة وهو يحمل غزالًا ميتًا على ظهره، فيما يمسك بأقواس وسهام ويجري خلفه كلبه.

وأظهرت صورة أخرى مجموعة من نساء القبيلة وطفلة وهي تستحم في مياه النهر في الغابة، وصورة ثالثة لصياد وهو يقوم بذبح حيوان محلي.

وقالت المجلة: “إن وجود هذه القبيلة يتعرض للتهديد باستمرار من قبل مهربي المخدرات وتجار الأخشاب غير القانونيين وشركات المناجم، وغيرها ممن يقومون بغزو مناطقهم، ما يدفعهم إلى الهرب إلى مناطق أخرى.. لهذا السبب تعتبر هذه القبيلة أكثر القبائل عرضة للانقراض، وهي تعيش في حالة هروب مستمرة”.