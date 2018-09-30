المغرب.. اعتقال مطرب شعبي يتاجر بالمخدرات وينتحل صفة شرطي‎ (صور)

أمرت النيابة العامة في مدينة الدار البيضاء المغربية، بإلقاء القبض على مطرب شعبي معروف باسم “كريم.ص”، بعدما ثبُت أنه يتاجر في المخدرات، وينتحل صفة شرطي لإرهاب المواطنين، والاحتيال عليهم.

وبدأ التحقيق مع المطرب، بعدما تقدم مواطن بشكوى لدى الشرطة، حول تعرضه للاعتقال التعسفي من قِبل شخص يدَّعي أنه شرطي، وكان برفقته مسؤول أمني.

وبينت التحريات أن المتهم معروف في حيّه بلقب “كريم البوليسي”، أي الشرطي، كما تم ضبط أصفاد داخل منزله يستخدمها لغايات الاحتيال.

واعترف المتهم بعد التحقيق معه، أنه صديق حميم لعميد في الشرطة بمنطقة “الرحمة”، وهو يدير مقهى للتغطية على عمله ببيع المخدرات التي أمنت له حياة باذخة سهلت عليه الوصول لبعض المسؤولين في العاصمة لغايات الاحتيال عليهم أيضًا.