بوادر تشكل إعصار في بحر العرب.. والسواحل العُمانية واليمنية تحت الأنظار

قال مختصون في تحليل النماذج الجوية الإثنين إن عاصفة استوائية ستبدأ بالتشكل نهاية الأسبوع الجاري شرق المحيط الهندي.

وتوقع المختصون في موقع “طقس العرب” الإقليمي، أن تبدأ العاصفة بالتحرك نحو الشمال والشمال الغربي باتجاه بحر العرب.

ويصعب تحديد مسار الحالة الجوية من الآن أو حتى تحديد مدى قوتها إن كانت ستتحول لإعصار، فنطاق مسارها يأخذ توقعات عدة من الساحل الهندي شرقا وحتى السواحل اليمنية غربا، وكذلك الحال بالنسبة لتطورها لدرجة إعصار.

ولكن السواحل العُمانية في مثل هذه الحالات عادة تكون الأكثر تعرضا لمثل هذه العواصف لا سيما عند تحولها لأعاصير كإعصار موكانو الذي ضرب السواحل العُمانية رمضان الماضي.

وتشكل درجات الحرارة المرتفعة للمياه وقودا للعاصفة، ما يزيد قوتها ومدى تعمقها، والظروف في بحر العرب تبدو مواتية لتطور الحالة الجوية.