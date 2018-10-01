بالصور.. أمريكي يحول أسطوانات التسجيل إلى صور للمشاهير

نجح الأمريكي جريج فريدريك من مدينة بروكلين، في تحويل أسطوانات التسجيل القديمة، إلى صور لوجوه المشاهير، أمثال نجم البوب العالمي مايكل جاكسون، ومغني الروك البريطاني ديفيد باوي، والمغنية الأمريكية ستيفي نيكس.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يوم الإثنين، أن فريدريك البالغ من العمر 36 عامًا ترك وظيفته في مجلة محلية، للتفرغ لموهبته بدوام كامل، والتي اكتشفها قبل 7 أعوام، عندما وجد صندوقًا من أسطوانات الفينيل التسجيلية القديمة، ملقاةً على الرصيف، حيث قرر إحضارها معه للمنزل.

وتبدأ عملية إنشاء الصور، بتحطيم الأسطوانات، وإضافة أشرطة كاسيت قديمة لها، ثم صياغتها كوجه للفنان.

ويبيع فريدريك الصورة بمبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار، فيما تعرض أعماله في بيوت مجموعة من المشاهير، وفي مركز التجارة العالمي، وداخل عدة معارض ومتاحف في الولايات المتحدة.