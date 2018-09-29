بالفيديو.. مشاري العفاسي يغني لمحمد بن سلمان

نشر المنشد الكويتي مشاري راشد العفاسي، على صفحته في تويتر أغنية بعنوان “العزم محمد بن سلمان” عشية زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للكويت اليوم.

والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وأداء وألحان مشاري العفاسي، وتوزيع حمد المانع.

وتقول كلمات الأغنية، “إنت الأمل إنت العزم من دار سلمان الحزم..راعي مكان ومنت ضيف وحنا ترى إخوانك لزم..مصيرنا واحد ترى مهما في هالدنيا جرى..المملكة هي الكويت وخل يدري إللي ما درى”.

ودشن نشطاء كويتيون على تويتر هاشتاق بعنوان #الكويت_ترحب_بمحمد_بن_سلمان للتعبير عن ترحيبهم بولي العهد السعودي.