الكويت.. مصري يقبض ثمن السجائر طعنًا وركلًا

دفع مصري في دولة الكويت الثمن غاليًا، بعد مطالبته بحقه، حيث تعرض للركل والطعن من قبل شابين اشتريا منه كمية من السجائر.

وأصيب المصري بطعنة في كتفه وإصابات متفرقة في بقية جسده، بعد أن اشترى منه شابان سجائر، ورفضا دفع ثمنها، ثم هربا إلى مكان مجهول.

وبحسب صحيفة “الراي” المحلية، فإنّ المصري، والذي يعمل في بقالة، حضر إليه شابان وطلبا منه كمية من السجائر المتنوعة، ثم قاما بتحميلها في سيارتهما، وعندما طالبهما بسداد قيمة المشتريات تبادلا الضحك، وقاما بضربه وركله بقسوة ووجها اللكمات إلى وجهه ثم أخرج أحدهما سكينًا وطعنه في كتفه وتسبب له بجرح قطعي، وركبا سيارتهما، وتمكن المجني عليه من التقاط صورة للوحة سيارتهما وهما يغادران المكان بالمسروقات.

وقدم الوافد المصري بلاغًا للشرطة، حيث توجه رجال أمن إلى حيث موقعه، وتم نقله للمستشفى، ليحصل على تقرير طبي، وتم تسجيل قضية جناية أحيلت للمباحث لضبط المتهمين وإحضارهما لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.