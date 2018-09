بالفيديو والصور.. شاهد أغلى حذاء في العالم معروض للبيع في دبي

يُعرض للبيع في فندق برج العرب في دبي منذ الأربعاء، حذاء مصنوع من الذهب والجلد والحرير والماس ذو كعب عالٍ.

والحذاء، بحسب مصمميه هو الأغلى في العالم، إذ يباع بسعر 17 مليون دولار.

وقالت مصممة الحذاء ماريا ماجاري التي تصمم الأحذية في شركة “جادا دبي”، إنه صنع يدويًا في إيطاليا، وفيه 236 قطعة من الماس بالإضافة إلى قطعتين من الماس الشفاف الذي لا شوائب فيه.

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص.

VIDEO: Gold, leather, silk and diamonds: this one-of-a-kind pair of shoes costs of 17 millions dollars. The high heels are on display at the Burj Al Arab Hotel in Dubai. The luxury footwear features 236 diamonds, together with two D-flawless diamonds pic.twitter.com/EihRaD9tDc

— AFP news agency (@AFP) September 27, 2018