بالفيديو والصور.. شاهد أغلى حذاء في العالم معروض للبيع في دبي

بالفيديو والصور.. شاهد أغلى حذاء في العالم معروض للبيع في دبي

تعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص.

المصدر: أ ف ب

يُعرض للبيع في فندق برج العرب في دبي منذ الأربعاء، حذاء مصنوع من الذهب والجلد والحرير والماس ذو كعب عالٍ.

والحذاء، بحسب مصمميه هو الأغلى في العالم، إذ يباع بسعر 17 مليون دولار.

وقالت مصممة الحذاء ماريا ماجاري التي تصمم الأحذية في شركة “جادا دبي”، إنه صنع يدويًا في إيطاليا، وفيه 236 قطعة من الماس بالإضافة إلى قطعتين من الماس الشفاف الذي لا شوائب فيه.

وتعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص.

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