بالفيديو والصور.. شاهد أغلى حذاء في العالم معروض للبيع في دبي

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تعد دبي من الوجهات السياحية الكبرى في العالم، وقد زارها العام الماضي نحو 16 مليون شخص.