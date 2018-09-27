فندق “هيلتون دبي ذا ووك” ومركز راشد لأصحاب الهمم يطلقان مبادرة توعية

كشفت إدارة فندق “هيلتون دبي ذا ووك” عن تنظيم سباق تحدي برج هيلتون في 20 أكتوبر 2018 الشهر القادم، ويأتي هذا التحدي السنوي كمبادرة مسؤولية مجتمعية للتوعية بضرورة دعم أصحاب الهمم الذين يشكلون، ويدخل المشاركون في منافسةٍ لصعود 730 درجة ضمن فندق “هيلتون دبي ذا ووك” واجتياز خط النهاية الذي يقع في الطابق 35 من المبنى، ليتسنّى لهم في ختام السباق الاستمتاع بإطلالةٍ على الخليج العربي، والاحتفال في مطعم “بيور سكاي لاونج”.

هذا ويتابع فريق “هيلتون” دعمه لمركز راشد لأصحاب الهمم للعام الثالث على التوالي لتوفير الدعم والخدمات التي يحتاجها الأطفال، وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة مستوى الوعي في دعم المنظمات الخيرية، ويهدف “مركز راشد للمعاقين” الذي تأسس عام 1994 إلى تعليم ودعم نمو الأطفال من أصحاب الهمم كي يندمجوا على نحو أفضل في بيئتهم، مع تعزيز القدرات والمهارات التي تضمن لهم الاستقلالية.

ويفتح السباق أبوابه للعامة لتشجيع السكان والشركات المحلية والسياح على المشاركة، داعياً الجميع لكسر الرقم القياسي الذي حققه الفائز العام الماضي، وقدره 3 دقائق و46 ثانية، وتنطلق فعالية هذا العام عند الساعة 7:30 صباحاً، يليها فطور صحي واحتفال في الطابق 35 فور انتهاء السباق ووصول المتسابقين إلى خط النهاية.

وحول هذه المبادرة، قال ألكسندر موش، مدير فندق “هيلتون دبي ذا ووك”: ” شهد السباق على مدى الأعوام الماضية مشاركةً كبيرة تتردد أصداؤها حتى اليوم، ونأمل بأن تكون نسخة هذا العام أفضل من سابقاتها، ونتقدم بجزيل الشكر لكل من يشاركنا جهودنا في نشر التوعية ودعم ’مركز راشد لأصحاب الهمم‘”.

كما يحظى السباق باهتمام العديد من الجهات الراعية على مدى سنوات، وتتضمن قائمة الرعاة هذا العام كلاً من ’جرين باركينج‘، الشركة المتخصصة في كل ما يتعلق بمواقف ومنتجات السيارات، و’بريكور‘ لمعدات اللياقة البدنية التي تأسست عام 1980 ،والمتخصصة بتوفير أحدث معدات اللياقة البدنية للنوادي الصحية والفنادق والمنتجعات الصحية ومراكز اللياقة والمنازل في جميع أنحاء العالم، إلى جانب شركة ’إيه آي جي‘ لخدمات التأمين، و’المركز الميكانيكي للخليج العربي‘، الوكيل والموزع المعتمد لدى مجموعة BMW في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وشركة ’تك ورلدوايد‘، إحدى الوكالات الرائدة إقليمياً في مجال تخطيط وإدارة الفعاليات.