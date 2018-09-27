عاش قبل 1000 عام.. شاهد أكبر طائر في العالم (صور)

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن أكبر طائر في العالم كان مخلوقًا ذا ريش يبلغ طوله 10 أقدام، وعاش في مدغشقر منذ أكثر من 1000 سنة.

وأطلق الباحثون في جمعية علم الحيوان في لندن اسم “فورومبي تيتان” على الطائر، والتي تعني “طائر كبير” في اللغة اليونانية والملغاشية.

وانقرض هذا النوع من الطيور غير الطائرة منذ حوالي 1000 عام، وربما تم اصطيادها من قبل البشر على الجزيرة، وكان يبلغ وزنه 1750 رطلًا.

وأمضى الخبراء عقودًا في البحث عن أدلة متضاربة حول أكبر طائر على الإطلاق، والآن انتهت دراسة جديدة إلى أنها “التيتان” التي وجدت في مدغشقر.

وقال الدكتور جيمس هانسفورد، إن طيور “التيتان” لم تستطع الطيران؛ بسبب وزنها.

وتعتبر هذه الطيور واحدة من أهم الطيور في التاريخ التطوري للجزيرة؛ هذا لأن الحيوانات ذات الجسم الكبير لها تأثير هائل على النظام البيئي الأوسع الذي تعيش فيه من خلال التحكم في الغطاء النباتي من خلال تناول النباتات ونشر الكتلة الحيوية.

وأوضح الباحثون، أن شكل وحجم عظام “التيتان” مختلفان جدًا عن جميع الطيور الأفيال الأخرى، وانقرضت طيور الفيل منذ حوالي 1000 عام بعد فترة طويلة من التواجد مع سكان مدغشقر الأوائل، ولا يزال بيضها المتحجر يجلب مبالغ كبيرة في المزادات العلنية.