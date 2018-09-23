شاهد بالفيديو.. مطار الملك خالد الدولي بالرياض يستقبل أكبر طائرة في العالم

استقبل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وتزامنًا مع اليوم الوطني السعودي اليوم الأحد، أكبر طائرة في العالم من طراز إيرباص A380 التابعة لطيران الإمارات، وذلك للمرة الأولى.

وتشهد العاصمة الرياض، ضمن ‏روزنامة اليوم الوطني السعودي الـ88، ‏مجموعة استثنائية من الفعاليات المميّزة، لمواكبة هذه الذكرى، تضمنت العديد من العروض المميزة والمتنوعة، التي تتوزّع في ‏مختلف أرجاء المملكة.

كما شهدت المملكة أضخم كرنفال ‏في فعالية “الكرنفال الوطني” في الرياض على طريق الأمير تركي الأول بحي حطين، الذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، واستمر لمدة 3 ‏أيام من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري.