يمكن حجزه إلكترونيًا للإقامة.. إنشاء كوخ من الشكولاتة بمساحة 18 مترًا (صور)

صنع مدير شركة “شوكتير” الفرنسية لصناعة الحلويات، “جان لوك ديكلوزو”، كوخًا من الشوكولاتة صالحًا للأكل، كما يمكن الإقامة بداخله، حسب ما جاء في صحيفة “ميرور” البريطانية.

وذكرت الصحيفة، أن “ديكلوزو، وضع كوخ الشوكولاتة داخل منزل زجاجي في حدائق سيتي دي لا سيراميك، الواقعة في بلدة سيفر جنوب غرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث بناه من 1.5 طن من الشوكولاتة، وقد بلغت مساحته 18 مترًا”.

ويستوعب الكوخ 4 ضيوف، ويحتوي من الداخل على مدفأة وخزانة وساعة وأكواب وكتب وغيرها من الأثاث، كلها صنعت من الشوكولاتة، أما في الخارج فصممت بركة ومشتل ورد من الشوكولاتة البيضاء.

وبحسب الصحيفة البريطانية، يمكن حجز الكوخ إلكترونيًا مدة 3 أيام فقط عبر موقع “بوكينغ” لحجز الفنادق والمساكن.