بعد فحص سيارة “مريبة” في باريس.. فرنسا: لا تهديد أمنيًا

أغلقت الشرطة الفرنسية أجزاء من شارع الشانزليزيه في العاصمة باريس، اليوم الأحد، واستخدمت كلبًا بوليسيًا وإنسانًا آليًا في فحص سيارة مريبة، قبل أن تعلن عدم وجود أي تهديد أمني.

وطوقت قوات الأمن الشارع بالقرب من قوس النصر، وأبعدت المارة مسافة 150 مترًا عن الموقع، وقالت متحدثة باسم شرطة باريس، إن التحقيق استكمل.

وشارع الشانزليزيه بمتاجره الفاخرة ومقاهيه، يعد من مناطق الجذب الرئيسية للسياح، وكان موقع هجومين على قوات الأمن الفرنسية، العام الماضي.

وفي يونيو حزيران عام 2017، صدم رجل بسيارة محملة بالمتفجرات والأسلحة شاحنة صغيرة تابعة للشرطة، أثناء مرورها ضمن قافلة بالشارع الشهير.

وقبل ذلك بشهرين، أطلق مسلح النار على شرطي وقتله في الشانزليزيه، في هجوم أعلن تنظيم داعش المتشدد مسؤوليته عنه.

وأغلقت شوارع العاصمة الفرنسية أمام السيارات، من الساعة 11:00 (0900 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد؛ بمناسبة يوم الامتناع عن استخدام السيارات في المدينة.