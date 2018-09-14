ماكرون يفتح “دكانا” إلكترونيا لترميم الإليزيه

أسس الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون علامة تجارية باسم “الاليزيه ،رئاسة الجمهورية “، تحملها منتجات متنوعة طرحت للبيع على الانترنيت، و الهدف تخصيص الدخل المالي للمبيعات لترميم البناية التاريخية لقصر الإليزيه.

وظهر الرئيس الفرنسي قبل أيام وهو يرتدي ساعة يدوية على سوارها ألوان العلم الفرنسي، كنوع من الدعاية للمنتجات المختلفة المصنعة كلها في فرنسا بشراكة مع مصانع محلية، وتم طرح الساعة الجمعة للبيع على الانترنيت.

ويبلغ عدد المعروضات 50 نوعا، تختلف من كؤوس وفناجين عليها صورة الرئيس، و مقلمات بصورة الزوجين ماكرون وكلبهما ،و حلويات “الماكارون” الفرنسية الشهيرة ، إلى السوار الذهبي من عيار 14 قيراطا والذي يصل ثمنه إلى 250 يورو.

ومن المعروضات المميزة قميص قطني عليه صورة لظل ايمانويل ماكرون، وهو يقوم بحركته الشهيرة احتفالا بأول هدف للمنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم بروسيا.

الفكرة مأخوذة من الولايات المتحدة، وقد فتح الإليزيه دكانا في ساحته لاستقبال الزبائن طيلة يوم الجمع ، أما البيع المستمر فسيكون عبر الانترنيت.