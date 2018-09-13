بعد هجومه على اتحاد الكرة بمصر.. سما المصري توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

ردت الراقصة الاستعراضية سما المصري على تصريحات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية وأحد مستثمري نادي بيراميدز، والتي ذكر فيها اسمها أثناء هجومه على اتحاد الكرة المصري.

وهاجم آل الشيخ اتحاد الكرة المصري بسبب “أخطاء تحكيمية” في مباراة بيراميدز أمام الجونة، مشيرًا إلى أن “مسؤولي الجبلاية منشغلون بالرد على طلب سما المصري تولي منصب مدير الكرة في المنتخب، بدلًا من الالتفات للاستثمار الرياضي، وحل مشاكل الأندية والتحكيم”.

ونشرت سما صورة لتركي آل الشيخ عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” ووجهت إليه رسالة قائلة: “اسمي سما المصري مش مها المصري وانت زعلان عشان اتحاد الكورة رد عليّا وماردش عليك وبتقول إنّهم بيرّدوا بس على مها المصري؟”.

وأضافت: “أولًا الاتحاد رد عليّا علشان قدمت طلب رسمي ليهم، وثانيًا علشان الرأي العام كله طلب منهم يردوا”.

وتابعت: “حضرتك اتفضل قدم لهم طلب رسمي زيي وهمّه هيردوا عليك علطول، عندنا في مصر محدش أحسن من حد، ولا حد بيطنش طلبات حد”.

واستطردت الراقصة المصرية: “ممكن أي مؤسسة في البلد تتأخر في الرد على طلبات الناس، لكن في الآخر بيردوا، مؤسسات مصر مؤسسات محترمة اطلب من الاتحاد اللي إنت عايزه بطلب رسمي مش عبر شاشات التلفزيون وأوعدك هيردوا عليك ولو ماردوش ابقي ابعته ليا وأنا أوصله ليهم وأوصيهم يردوا”.

واختتمت حديثها بالقول: “عندنا روتين وبطء صحيح، بس في الآخر لك حقك هتاخده زي أي واحد عايش في البلد دي عشان دي جمهورية مصر العربية”.

يذكر أن سما المصري دائمًا ما تثير الجدل عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، فتارة تنشر صورًا جريئة، وأخرى تطلق تصريحات ضد فنانين أو سياسيين أو رياضيين، وكانت آخرهم الفنانة حلا شيحا.