بعد هجومه على اتحاد الكرة بمصر.. سما المصري توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

رساله للشيخ تركي ال شيخ…انا اسمي سما المصري مش مها المصري…وانت زعلان عشان اتحاد الكوره رد عليا وماردش عليك وطالع تقول انهم بيردوا بس علي مها المصري…اولا الاتحاد رد عليا عشان قدمت طلب رسمي ليهم وثانيا عشان الرأي العام كله طلب منهم يردوا .حضرتك اتفضل قدم لهم طلب رسمي ذي مالنا عملت وهم هيردوا عليك علطول…عندنا في مصر محدش احسن من حد ومحدش بيسقع لحد ولابيطنش طلبات حد ممكن اي مؤسسه في البلد تتأخر في الرد علي طلبات الناس لكن في الاخر بيردوا .موسسات مصر مؤسسات محترمه.اطلب من الاتحاد اللي انت عايزه بطلب رسمي مش عبر شاشات التلفزيون واوعدك هيردوا عليك ولو ماردوش ابقي ابعته ليا وانا أوصله ليهم واوصيهم انهم يردوا….عندنا روتين وبطء صحيح في البلد كلها بس في الاخر لك حق هتاخده ذي اي واحد عايش في البلد دي عشان دي(( جمهوريه مصر العربيه))….مصر فقيره اه بس عندنا دم وكرامه ومايصحش تتكلم عن مؤسسات مصر بالشكل دا انت ضيف علي راسنا من فوق تكرم عشان خاطر السعوديه واهلها الكرام لكن ماتجرحش فينا عشان بتدعم وتستثمر في الرياضه ياجماعه كله يدعم هاشتاج….#ردوا_علي تركي ال شيخ عشان ضيفنا الكريم مايزعلش…الله يرحم الملك عبد الله والشيخ زايد الف رحمه عليهم….