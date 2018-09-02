شاهد.. قائمة بلومبيرغ لـ”أطرف” الصور الاقتصادية في أسبوع

تقدّم وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، قائمة أسبوعية مختصرة لما تصفه بـ”أكثر الصور طرافة وإيحاءً” في القطاعات العامة ذات الصلة بالاقتصاد والمال.

وتضمنت قائمتها التي نشرتها اليوم الأحد عن صور الأسبوع الماضي، لقطات موزعة جغرافيًا من اليابان إلى أمريكا اللاتينية.

الرياضة الصباحية لموظفي الشركات

في الصورة يبدو المدير التنفيذي لمجموعة “ريزاب التجارية”، أكيرا ماتسوموتو، وهو يشارك في التمارين الصباحية التي يتوجب على كل الموظفين أن يؤدوها.

وكان “أكيرا”، عمل مديرًا لمعهد رياضي قبل أن يتسلم إدارة مجموعة ريزاب المتخصصة بالإعلانات التلفزيونية.

مزاد الأناقة

على شاطئ ببل في كاليفورنيا، يقام سنويًا في نهاية أغسطس مهرجان للأناقة، يتضمن مزادات متفاوتة ذات صلة بالأناقة، ابتداءً من القبعات النسائية وانتهاءً بالسيارات.

وقدر حجم مبيعات مهرجان 2018، بـ 342 مليون دولار.

زلاجات إلكترونية بسرعة 12 كم في الساعة

شهد مهرجان برلين للإلكترونيات الاستهلاكية، الذي انعقد في الـ 30 من أغسطس، نوعًا جديدًا من الزلاجات الإلكترونية التي تصل سرعتها إلى 12 كليو مترًا في الساعة.

ميزة هذه الزلاجات الجديدة، أنها تضمن التوازن لمن يستخدمها، إذ تحميه من التعثر أو فقدان السيطرة.

جسور مائية متحركة

أنتجت شركة كولجيت للطاقة، في تكساس، جيلًا جديدًا من الجسور المتحركة فوق الماء، تعالج احتياجات التنقل البحري بتقنيات متقدمة وبمرونة غير مسبوقة.

وتقدر بلومبيرغ، أن هذا القطاع من خدمات النقل البحري والجسور المتحركة، مرشح لأن يصل حجمه بحدود 22 بليون دولار.