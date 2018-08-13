“بلومبيرغ” تكشف عن مفاوضات سعودية للاستحواذ على “تسلا”

دخل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مفاوضات غير معلنة مع عملاق السيارات الكهربائية “تسلا” الأمريكية، رغبة في الاستحواذ على حصة رئيسة في الشركة.

أكدت ذلك وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكة في أعقاب تكهنات لوكالات الأنباء، لم يحسمها أي من الطرفين سواء شركة “تسلا” أو المملكة العربية السعودية.

ونسبت الوكالة إلى مصادر ذات صلة، طلبت عدم ذكر اسمها، أن المفاوضات جارية وأن الصندوق السعودي جاد في ذلك، كما هي شركة “تسلا”.

وكان رئيس تيسلا، الملياردير إيلون ماسك، فاجأ الأوساط الاستثمارية العالمية في السابع من الشهر الحالي بالتغريد على “تويتر” أنه يفكر بتحويل الشركة إلى خاصة وذلك بعرض جزء من أسهمها على جهات استثمارية في صفقة تُقدّر مبدئياً بحوالي 60 بليون دولار، مقابل أن يكون سعر السهم 420 دولارًا.

وبحسب تقرير “بلومبيرغ” فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يخطط لرفع موجوداته إلى 2 تريليون دولار مع عام 2020، يمتلك الآن 5% من أسهم “تسلا” وأنه دخل مفاوضات لمضاعفة هذه النسبة “بشكل دراماتيكي”.