من العواصف الرعدية إلى الأعاصير.. شاهد أجمل صور مسابقة تصوير الطقس لـ2018 (صور)

نظمت الجمعية الملكية للأرصاد الجوية (RMetS) بالتعاون مع شركة أكيو ويذر، مسابقة لـ “أفضل مصوري الطقس لعام 2018″، حيث أرسل المصورون المبدعون العديد من الصور المذهلة من العواصف الرعدية والأعاصير إلى الغروب الساحر.

وكان الموعد النهائي لقبول الصور هو 5 يونيو الماضي.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، قال “بريان لافري”، المدير التنفيذي لشركة “أكيو ويذر” الأوروبية للأرصاد: “الطقس يؤثر على كل ما نقوم به، وقد شهدنا أمثلة لا حصر لها تثبت أن الدقة الفائقة لتوقعات الأرصاد الجوية تحافظ على سلامة الناس وتحميهم من الأذى”.

وأضاف، “أنا أتطلع إلى رؤية هذه اللحظات التي تم تصويرها والتي توضح كيف نعيش جنبًا إلى جنب مع الطبيعة”.

وتلقت مسابقة التصوير الفوتوغرافي في موسمها الثالث، آلاف المشاركات من جميع أنحاء العالم، من الهواة والمحترفين في تصوير الطبيعة.

وشملت أبرز الصور العديد من الظواهر الجوية بما في ذلك تشكيلات السحب المذهلة، وصواعق البرق ومشاهد غروب الشمس الساحرة.

وقد تم اختيار المرشحين النهائيين من قِبل لجنة تحكيم من خبراء الأرصاد الجوية والمصورين ومحرري الصور، وسيتم الاحتفال بالمصورين الفائزين في مؤتمر WeatherLIVE في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وسيحصل الفائز بالمسابقة على جائزة نقدية قدرها 500 جنيه استرليني، وكاميرا من طراز Olympus TG-5 Tough بالإضافة إلى عضوية لمدة سنة واحدة في الجمعية الملكية للأرصاد الجوية.