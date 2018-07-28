“محطمة العواصف”.. أمريكا تطور قنبلة ترى هدفها مهما كان الطقس سيئًا (فيديو)

كشفت شركة أنظمة الدفاع الأمريكية “رايثيون” عن دخول قنبلة “محطمة العواصف” StormBreaker الجديدة مرحلة الاختبار، والتي ستمكن القوات الجوية الأمريكية من ضرب الأهداف في الطقس السيئ.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عند إطلاق المقاتلة للقنبلة المتطورة من ارتفاع آلاف الأقدام، ستخترق الأجواء السيئة وتضرب الأهداف المتحركة والثابتة على الأرض.

وقالت الشركة: إنه سيتم تزويد مقاتلات “F-15E Strike Eagle” بـ”محطمة العواصف” في البداية، ومن المقرر أن يتم دمجها في مقاتلات “F-35 Joint Strike Fighter” بحلول العام 2022.

وتستخدم “محطمة العواصف” نظام بحث ثلاثي يسخر الأشعة تحت الحمراء والموجات المليمترية والليزر شبه النشط، لتمكن الطيارين من تدمير الأهداف المتحركة في ساحة المعركة في الظروف الجوية السيئة من مسافات آمنة.

وتستطيع القنبلة الطيران أكثر من 45 ميلًا لضرب هدفها المتحرك، ما يقلل من الخطر على المقاتلات الأمريكية.

وبحسب الشركة، تزن القنبلة حوالي 90 كلغم، ويبلغ طولها 70 بوصة وقطرها 7 بوصات فقط، وهو حجم مثالي يهدف لخفض تكاليف العمليات العسكرية.

وبالفعل بدأت القوات الجوية والبحرية الأمريكية تجهيز مقاتلات “F-35 Joint Strike Fighter” و “F/A-18E/F Super Hornet aircraft”، لحمل القنبلة المتطورة.