بالفيديو.. جيش المليون نملة يشن هجومًا صاعقًا على عش الدبابير

أظهر فيديو تداولته موقع التواصل الاجتماعي، لحظة تنفيذ عدد هائل من النمل هجومًا صاعقًا على عش للدبابير، بخطة يعجز البشر أنفسهم عن تنفيذها.

نسق النمل بين صفوفه العديدة وكون جسرًا حيًا من النملات الفردية الممسكة ببعضها البعض، ثم تدلى من سقف منزل برازيلي في الهواء حتى وصل إلى عش الدبابير المعادية المعلق من السقف.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، بلغ عدد جيش النمل الظاهر في الفيديو حوالي مليون نملة، وعندما نفذوا هجومهم الذكي، اكتسحوا العدو، وهربت الدبابير ليبدأ النمل في نهب ما في العش من شرانق ويرقات وبيض وكل ما يمكن أكله.

ومنذ النشر، تمت مشاهدة مقطع الفيديو أكثر من 200 ألف مرة، حيث أشاد المعلقون بذكاء النمل ومثابرته وقدرته المذهلة على التنظيم.

وقال المهندس الكهربائي البرازيلي “فرانسيسكو بوني” الذي سجل المقطع، إن النمل لديه قدرة هائلة على تشكيل الجسور وحتى أطواق النجاة في الماء لحماية نفسه من الغرق.