شاهد كيف ينصب النمل فخاخًا لأعدائه (صور)

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة “تولوز” الفرنسية، عن نصب بعض أنواع النمل لفخاخ مرعبة في قمم الأشجار في كوستاريكا لصيد الفرائس الكبيرة.

وتمكن الفخاخ الغريبة التي تشبه أدوات التعذيب في العصور الوسطى النمل من محاصرة فريسة كبيرة وتمزيقها إلى أشلاء.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشف الخبراء أن هذا الأسلوب يسمح للنمل العامل بقتل الفريسة التي تبلغ تقريبا 50 ضعف وزنه.

ويكمن النمل داخل شبكة من الأنفاق المحفورة في جذع شجرة منتظرًا وقوع الفريسة في الفخ، وبعد ذلك يخرج من الثقوب الشبيهة بثقوب الجبنة السويسرية، ويبدأ تسلق ساق الضحية والتهامها من الأسفل.

ولوحظ النشاط الاستثنائي للمرة الأولى في نمل “أزتيكا بريفيس”، والذي يقول المؤلف “ماركوس شميت” إنه صادفه في حديقة “بيرداس بلانكاس” الوطنية في كوستاريكا.

وعند دراسة هذا السلوك المثير، وجد باحثو جامعة “تولوز” الفرنسية، أن هذا النوع من النمل يستخدم أسلوبًا فريدًا في الصيد، وذلك باستخدام العمل الجماعي ونصب الفخاخ في فروع الأشجار.

وشرح الدكتور “شميت” تصميم النمل الصغير، والذي يبلغ طوله مليمترات فقط، أنفاقًا في الخشب وتعزيزها بالفطر، وعندما تقع الفريسة في الفخ، تحاول تحرير نفسها فتقع في فخ آخر، حتى تعلق جميع أرجلها في الثقوب المصممة بعناية ويبدأ النمل بالهجوم والتهام الفريسة.