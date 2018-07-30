بالفيديو.. صهر أردوغان وأهم وزرائه ينام خلال كلمة مباشرة

غالب النعاس وزير المالية التركي برات ألبيراق، أثناء حديث الرئيس رجب الطيب أردوغان أمام عدد من المسؤولين في زامبيا، التي زارها أردوغان ضمن جولة له في أفريقيا.

ويبدو أن كلمة أردوغان كانت طويلة إلى الحد الذي جعل، صهره وأهم وزرائه ينام، في حدث التقطته عدسات الكاميرات، على الهواء مباشرة.

وأظهر مقطع فيديو، الوزير ألبيراق، وهو يحاول جاهدًا الاستماع إلى كلمة أردوغان إلا أن النعاس سيطر عليه أكثر من مرة، وهو ما ساهم في توجيه انتقادات للوزير بتخليه عن القواعد الدبلوماسية المرعية في مثل هذه المناسبات.

يُذكر أن برات البيرق أحد رجال ثقة أردوغان، وسبق أن واجه اتهامات عدة، البضلوع في الاتجار بالنفط المهرّب من قبل مسلحي تنظيم داعش إلى الأراضي التركية، حين كان وزيرًا للطاقة.