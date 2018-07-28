أردوغان لترامب: أمريكا ستخسر شريكا قويا

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، ردا على تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض عقوبات على تركيا، إن أمريكا ستخسر شريكا قويا ومخلصا ما لم تغير موقفها.

ونقلت قناة “ترك برس” على لسان أردوغان في معرض رده على تصريحات ترامب، “في رأيي هذه حرب نفسية”.

وأضاف أردوغان إن بلاده لن تتراجع أمام العقوبات ولم تبرم صفقة بشأن القس الأمريكي برانسون، كاشفا عن أن تركيا طلبت مساعدة أمريكا لتأمين عودة مواطن تركي تحتجزه إسرائيل.

وهدد أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية باللجوء إلى التحكيم الدولي ما لم تسلم تركيا مقاتلات من طراز إف-35 بحسب صفقة تم الاتفاق عليها بين البلدين.

وفاجأ ترامب نظيره التركي، السبت، بتحذير يبدو أنه سيقود علاقات البلدين إلى مزيد من التأزم.

وكان أردوغان يعول على ترامب لوقف أي عقوبات قد يصدرها الكونغرس الأمريكي.

لكن الأمور تغيرت بشكل مفاجئ، فقد هدد ترامب نفسه ونائبه مايك بنس، أردوغان بشكل مباشر بعقوبات تلوح في الأفق.

ولم يكشف ترامب عن الشكل الذي يمكن أن تتخذه العقوبات، لكن مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي لتقييد القروض إلى تركيا من المؤسسات المالية الدولية، وافقت عليه لجنة، يوم الخميس الماضي، وهي خطوة مبكرة ومهمة لإقرار التشريع.

وجاء تهديد ترامب لتركيا؛ بسبب احتجازها للقس الأمريكي أندرو برانسون.