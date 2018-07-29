بالفيديو.. اعتداء جماعي على رقيب سير في الأردن

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من الأشخاص على رقيب سير، بالضرب، في الأردن.

وبحسب ما يظهر الفيديو، ترجل عدة أشخاص من مركباتھم، أثناء مسیرھم في “فاردة عرس”، واعتدوا على رقیب سیر على جانب الطریق.

وأغلقت الأجھزة الأمنیة الطریق بحثًا عن المعتدین، بحسب ما ذكرت مواقع محلية، التي أشارت لاحقًا إلى أنه جرى ضبط أحدهم.